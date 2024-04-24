В деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова появился третий фигурант

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - По уголовному делу в отношении арестованного замминистра обороны Тимура Иванова проходит третий фигурант, которому вменяется дача взятки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Третьему фигуранту вменяется дача взятки (ст.291 УК РФ). Вопрос о мере пресечения его не решен", - сказал собеседник агентства.

Наказание по данной статье подразумевает как штраф в размере до 90-кратной суммы взятки, так и лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Вместе с тем, согласно законодательству, "лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию преступления", а также, если после совершения преступления взяткодатель добровольно сообщил о произошедшем.

О задержании Иванова 23 апреля сообщили в Следственном комитете России.

В среду Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест до 23 июня Иванова и еще одного фигуранта дела - предпринимателя Сергея Бородина.

Иванову и Бородину, по данным суда, предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальный срок заключения составляет 15 лет, предусмотрен также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Вместе с тем, как пояснила защита Иванова, в деле идет речь о получении иных благ, не связанных с получением денежных средств.

Как уточнили в суде, следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с Бородиным, с которым находился в дружеских отношениях, и с третьими лицами, "заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Иванов отрицает свою вину.

Он был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года, отвечает за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил РФ. Перед этим Иванов несколько лет возглавлял АО "Оборонстрой".