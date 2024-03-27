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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:54

За вовлечение детей в курение оштрафовали 70 москвичей, 8 из них - родители

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в процесс табакокурения более 70 взрослых москвичей, часть из которых является родителями, сообщил начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов.

"В 2023 году на территории Москвы сотрудниками полиции к административной ответственности по ст 6.23 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака) привлечено 71 взрослое лицо, из которых восемь законных представителей несовершеннолетних - то есть это родители, которые также привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - сказал Баранов на заседании в Мосгордуме, отвечая на вопрос о мерах столичной полиции по предотвращению курения вейпов несовершеннолетними.

Согласно действующему законодательству, по статье 6.23 гражданам грозит штраф до 5000 рублей, родителям - до 7000 рублей. По статье 5.35 предусмотрен штраф до 500 рублей.

Также, по словам начальника главка, по статье 6.24 (нарушение запрета о курении на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) в прошедшем году в столице привлечено к ответственности 1623 несовершеннолетних. Санкция данной статьи предполагает штраф в размере до 3000 рублей.

МВД Москва
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