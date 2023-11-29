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В Думе заявили о почти повсеместном нарушении запрета на продажу вейпов детям

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Закон о запрете на продажу вейпов несовершеннолетним нарушается почти повсеместно, заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

"По итогам 27,5 тысяч проверочных мероприятий в 90% случаев выявлены нарушения законодательства в части открытой выкладки вейпов, продажи рядом со школами и продажи подросткам", - цитирует Метелева пресс-служба Госдумы с закрытой части пленарного заседания нижней палаты в среду.

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Депутат отметил, что ссылается на данные Роспотребнадзора. Он также предложил через месяц провести общероссийский мониторинг соблюдения закона силами молодежного парламента, "Молодой гвардии "Единой России".

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что правильно к такой работе подключать все молодежные организации парламентских фракций.

"Молодежные организации оппозиционных фракций должны быть вовлечены в повестку развития страны, защищать ее интересы", - считает спикер.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов написал в своем телеграм-канале в среду, что правительство РФ продлило срок предоставления заключения на проект закона о полном запрете вейпов.

"Накануне получил обращение Минздрава (который как раз аккумулирует мнения заинтересованных ведомств) с просьбой на месяц продлить срок внесения проекта заключения в правительство", - отметил Нилов.

В этой связи он надеется на положительное заключение, с которым внесет законопроект на рассмотрение Госдумы.

"Вейпы нужно только запрещать. Ограничительные полумеры не работают", - считает глава комитета.

Артем Метелев Вячеслав Володин Ярослав Нилов Госдума
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