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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:42

Алаудинов ждет к началу июня июня ощутимого результата ВС России в зоне СВО

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российские войска к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции на Украине, заявил Первому каналу заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апты Алаудинов.

"Я так думаю, что к концу месяца - началу июня мы увидим более серьезный, ощутимый результат, еще больше, - сказал он. - Противник уже начал сыпаться".

По словам Алаудинова, подразделения Минобороны России ежедневно берут под контроль "достаточно серьезные участки и населенные пункты": "Итог мы видим ежедневно".

На вопрос о новом пакете американской военной помощи Украине Алаудинов ответил, что это может привести к некоторой "эскалации" конфликта.

"Особо так бросаться в панику и думать - сейчас всё поменяется, и мы пойдем проигрывать - не нужно никому абсолютно, - сообщил он. - Мы полагаем, что противник получит дальнобойное вооружение, они попытаются чуть-чуть нанести урон нашим гражданским людям. На передовой, на фронте они вряд ли смогут что-то поменять".

16 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что командир спецназа "Ахмат" Алаудинов назначен заместителем начальника главного военно-политического управления Минобороны.

Ахмат Минобороны Рамзан Кадыров Апты Алаудинов Чечня СВО
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