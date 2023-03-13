СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство командира спецотряда "Ахмат"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту отравления командира специального отряда "Ахмат", Героя России Апты Алаудинова, сообщает его адвокат Денис Шапиро.

"Военные следователи 9 марта возбудили уголовное дело в отношении неустановленного лица по факту покушения на убийство Апты Алаудинова", - сказал Шапиро "Интерфаксу".

Уголовное дело возбуждено Луганским военным отделом СКР по статье покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное общеопасным способом. (ч.3 ст. 30-ч.2 ст. 105УК РФ).

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 лет либо пожизненное лишением свободы, либо смертную казнь.

По словам адвоката, потерпевшими признаны генерал-майор Алаудинов и его адъютант - лейтенант Джамбулат Мизаев.

"В постановлении следователя указывается, что 8 февраля около 17:30 по Москве, в войсковую часть армейского корпуса, дислоцированного в ЛНР, была доставлена корреспонденция, среди которой имелось письмо, адресованное Алаудинову. Вскрыв указанный конверт, генерал и его адъютант почувствовали резкий запах, после чего им стало плохо и позже их госпитализировали с диагнозом "острое отравление неизвестным веществом", - рассказал Шапиро.

13 февраля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о покушении на жизнь своего помощника, командира спецназа "Ахмат" и заместителя командующего вторым армейским корпусом Алаудинова.

Кадыров тогда написал на своей странице в телеграм-канале, что 8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала, оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом.

Позже председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству Главного военного следственного управления СК России возбудить уголовное дело по факту попытки отравления командира спецотряда "Ахмат" Апты Алаудинова.

По данным СКР, "ход расследования поставлен на контроль".