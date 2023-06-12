Минобороны РФ сообщило о подписании контракта с отрядом "Ахмат"

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Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что подписан первый контракт с добровольческим формированием в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине - отрядом "Ахмат".

По данным ведомства, документ подписали заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев. В церемонии приняли участие командир отряда "Ахмат" Апты Алаудинов и депутат Госдумы Адам Делимханов.

В министерстве отметили, что подписан "контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений "Ахмат" в зоне проведения специальной военной операции, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки".

"Надеюсь в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты", - заявил замначальника Генштаба РФ.

"Сегодня в зоне проведения специальной операции совместно с подразделениями Вооружённых сил принимают участие достаточно большое количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований", - сказал Ким.

По его словам, соответствующий приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу определяет порядок служебной деятельности всех добровольческих отрядов.

"Приказом определено, что до 1 июля должны быть подписаны контракты, которые будут определять всю нашу дальнейшую деятельность. Приказ предоставляет право всем защитникам исполнить свой воинский долг. И, кроме того, в соответствии с ним на участников добровольческих отрядов распространяются все меры социальной защиты и права для семей военнослужащих", - сказал Ким.

Командир "Ахмата" после подписания документа сказал: "Решение, которое принято сегодня руководством страны, руководством министерства обороны, позволяет уровнять весь соцпакет для наших бойцов, которые добровольно пришли на фронт, и тех, которые служат в министерстве обороны, и сделать так, чтобы нам не пришлось выискивать юридические моменты, через которые можно будет каким-то образом помочь нашим бойцам, которые получили ранение или погибли, и семьям этих бойцов".

"Хотя данное подразделение, я являюсь командиром спецназа "Ахмат", поддерживается в том числе фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, на самом деле получается, что весь ресурс основной мы получаем от министерства обороны. Естественно, было правильно принято решение узаконить получение нами этого ресурса, вооружения и оснащения", - сказал Алаудинов.

"Данный контракт с удовольствием также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов, потому что это дает тот же статус военнослужащего, как и в министерстве обороны", - сказал после подписания документа депутат Делимханов.

Российское Минобороны сообщило 10 июня, что добровольческие формирования до 1 июля этого года подпишут контракты с ведомством - это придаст им необходимый правовой статус.

"В целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе объединенной группировки войск, министром обороны РФ подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций", - заявили в министерстве.

"Документом определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с министерством обороны Российской Федерации, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач", - сказано в сообщении.

Как заявил замминистра обороны РФ Николай Панков, "приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту". "Заключение гражданами контрактов с государством, это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки", - сказал Панков на селекторном совещании 10 июня.

По словам Панкова, "приказ расширяет возможности комплектования подразделений объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций".

10 июня Панков сообщил, что в России образовано 40 добровольческих формирований, которые выполняют задачи в военной сфере.