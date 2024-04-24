Защита намерена добиться освобождения замглавы Минобороны РФ Иванова из СИЗО

Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Защита будет добиваться освобождения из следственного изолятора обвиняемого в коррупции замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Денис Балуев.

"Будем обязательно обжаловать в Мосгорсуде постановление о заключении его под стражу в кратчайшие сроки", - сказал он.

По мнению защиты, оснований содержать Иванова под арестом нет, так как он не намерен скрываться или как-либо препятствовать следствию. Адвокаты настаивают на избрании Иванову любой меры пресечения, не связанной с содержанием в СИЗО.

Ранее Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Иванова на два месяца. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Иванов и его знакомый Сергей Бородин "вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления - получения в особо крупном размере взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны", сообщили в суде.

О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. Заместителем министра обороны он был назначен в мае 2016 года. В Минобороны он курировал вопросы строительства и капитального ремонта ведомственных объектов, отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил. Перед этим Иванов несколько лет возглавлял АО "Оборонстрой".