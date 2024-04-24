Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:42

Защита намерена добиться освобождения замглавы Минобороны РФ Иванова из СИЗО

Защита намерена добиться освобождения замглавы Минобороны РФ Иванова из СИЗО
Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Защита будет добиваться освобождения из следственного изолятора обвиняемого в коррупции замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Денис Балуев.

"Будем обязательно обжаловать в Мосгорсуде постановление о заключении его под стражу в кратчайшие сроки", - сказал он.

По мнению защиты, оснований содержать Иванова под арестом нет, так как он не намерен скрываться или как-либо препятствовать следствию. Адвокаты настаивают на избрании Иванову любой меры пресечения, не связанной с содержанием в СИЗО.

Ранее Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Иванова на два месяца. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Иванов и его знакомый Сергей Бородин "вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления - получения в особо крупном размере взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны", сообщили в суде.

О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. Заместителем министра обороны он был назначен в мае 2016 года. В Минобороны он курировал вопросы строительства и капитального ремонта ведомственных объектов, отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил. Перед этим Иванов несколько лет возглавлял АО "Оборонстрой".

Минобороны РФ Тимур Иванов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Над допуском россиян на транзитные рейсы Turkish Airlines в Мексику работает МИД

Над допуском россиян на транзитные рейсы Turkish Airlines в Мексику работает МИД

Краснов анонсировал использование ИИ и нейросетей в работе прокуроров

Паводок в России

Краснов назвал недостаточными усилия чиновников по предотвращению паводков

Краснов назвал недостаточными усилия чиновников по предотвращению паводков
Нападение на Crocus City Hall

Генпрокурор после ЧП в Crocus призвал изменить нормы закона о безопасности на таких объектах

Замминистра обороны Тимур Иванов арестован до 23 июня

"Автодор" поднял тарифы за проезд по платным дорогам в среднем на 8%

"Автодор" поднял тарифы за проезд по платным дорогам в среднем на 8%
Паводок в России

В Курганской области из-за паводка эвакуируют пять сел Белозерского округа

"Северсталь" и ФАС договорились о снижении штрафа по "делу металлургов" в 10 раз

Паводок в России

В Томском Колпашеве уровню воды в Оби осталось 4 см до опасной отметки

Паводок в России

Уровень воды в реке в тюменском Ишиме за сутки снизился на 11 см

Уровень воды в реке в тюменском Ишиме за сутки снизился на 11 см
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });