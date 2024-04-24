Замглавы Минобороны Иванов помещен в СИЗО "Лефортово", жалоб у него нет

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Арестованный по делу о коррупции замминистра обороны Тимур Иванов находится в следственном изоляторе "Лефортово", жалоб на условия содержания у него нет, сообщил "Интерфаксу" первый зампредседателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николай Зуев.

"Посетили сегодня Тимура Иванова, жалоб на условия содержания у него нет. Пока он содержится в карантинной камере в СИЗО-2 "Лефортово", соседей нет. В самой камере, по его словам, все необходимое имеется: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности", - сказал Зуев.

О задержании Иванова 23 апреля сообщили в Следственном комитете России.

В среду Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест до 23 июня Иванова и еще одного фигуранта дела - предпринимателя Сергея Бородина. Защита намерена обжаловать это решение и добиться освобождения замминистра из СИЗО.

Иванову и Бородину, по данным суда, предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальный срок заключения составляет 15 лет, предусмотрен также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки. Замглавы Минобороны вину отрицает.

Как уточнили в суде, следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с Бородиным, с которым находился в дружеских отношениях, и с третьими лицами, "заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

По официальным данным, Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года. Перед этим он несколько лет возглавлял АО "Оборонстрой".

Согласно официальной информации, замминистра отвечает за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил РФ.