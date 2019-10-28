Российские ученые заявили о рекордном сокращении ледового покрова в Арктике

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российские ученые по итогам экспедиции "Трансарктика - 2019" отмечают в этом году рекордное сокращение ледового покрова в Арктике, сообщил директор "Арктического и антарктического научно-исследовательского института" (ААНИИ) Александр Макаров.

"Минимальная площадь льда отмечалась в 2007 году, в 2012 году. В этом году тоже. Не самый минимум, но (входит - ИФ) в тройку за последние 15 лет по минимальной площади льда", - сказал Макаров журналистам в понедельник во Владивостоке после подведения итогов экспедиции.

Он уточнил, что ледовый покров в арктических морях уменьшается только в летний период. "Зимой, которая в Арктике продолжается девять месяцев, лед останется", - сказал ученый.

Макаров добавил, что данные о ледовых полях получены в ходе работы научно-экспедиционного судна "Академик Трешников". "Работу " Академик Трешников" вел на границе сезонов, когда лед начал разрушаться. Исследования дали принципиально новую информацию, как лед формируется, как разрушается", - сказал он.

Ученый также отметил, что полученные данные важны для навигации по Северному морскому пути. По его словам, навигация по данному маршруту выросла, там сейчас наблюдается "огромное количество судов", поэтому "любые данные по льду, по дрейфу" очень важны.

В материалах по итогам экспедиции говорится, что первые научные результаты работы судна "Академик Трешников" подтверждают, что сокращение площади и толщины ледяного покрова, увеличение количества тепла, переносимого Североатлантическим течением в Арктический бассейн, активизация циклонов ведут к перестройке структуры водных масс, преобразованию схем атмосферной и океанической циркуляции, изменению интенсивности гидрохимических и гидробиологических процессов.

Специалисты отмечают, что меняющийся ледовый режим арктических морей отразится на климате всей планеты, изменятся и условия плавания по Севморпути. Прогнозируется увеличение продолжительности безледного сезона. Однако это может привести к росту количества опасных для навигации явлений.

Как сообщалось, "Трансарктика-2019" проходила в четыре этапа: четыре судна Росгидромета - "Академик Трешников", "Михаил Сомов", "Профессор Молчанов", "Профессор Мультановский" - выполняли научные работы в арктических морях на протяжении более чем пяти месяцев.

23 октября научно-исследовательское судно "Профессор Мультановский", выполнявшее работы по четвертому, самому продолжительному этапу экспедиции, вернулось в порт Владивосток. Как сообщается на сайте ААНИИ, на борту судна ученые разных специальностей - от океанологов до гидробиологов - в течение 90 дней занимались изучением природной среды арктических морей России – от Баренцева до Охотского, пройдя Северным морским путем дважды за период навигации.