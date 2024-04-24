Юникредит банк сообщил о проблемах с международными переводами юрлиц

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российский Юникредит банк, "дочка" итальянской группы UniCredit, предупредил клиентов-юридических лиц об увеличении сроков международных переводов, а также об их возможном возврате.

"Уважаемые клиенты, отправляющие переводы за рубеж, обращаем ваше внимание, что сроки исполнения переводов за границу могут быть увеличены на стороне зарубежных банков-корреспондентов. Помимо этого существует риск возврата денежных средств иностранным банком-корреспондентом без исполнения", - говорится в сообщении банка.

Банк также предупредил, что комиссии за перевод будут списываться в полном объеме, даже если переведенные средства вернутся на счет отправителя. Кроме этого, возможно списание комиссий иностранными банками.

Юникредит банк по итогам 2023 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".