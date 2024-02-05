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Российский бизнес UniCredit в 2023 году заработал 665 млн евро

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российский бизнес итальянской UniCredit в прошлом году заработал чистую прибыль в размере 665 млн евро против чистого убытка в 200 млн евро в 2022 году, свидетельствует отчетность группы.

В четвертом квартале Юникредит банк заработал 239 млн евро чистой прибыли, увеличив результат в 10 раз в годовом выражении и на 53% по сравнению с предыдущим кварталом.

Чистый процентный доход российского бизнеса в 2023 году составил 798 млн евро, показав прирост на 5,4%. Комиссионный доход вырос на 23%, до 198 млн евро.

Расходы на резервы сократились до 5 млн евро с 882 млн евро по итогам 2022 года.

Операционные расходы в 2023 году составили 228 млн евро, сократившись на 19,4%.

Портфель кредитов по итогам 2023 года сократился до 3,2 млрд евро с 6,6 млрд евро на начало года. Депозиты клиентов на конец декабря составили 7,2 млрд евро против 8,7 млрд евро по итогам 2022 года.

UniCredit рассматривает возможность ухода из России. В июле 2022 года глава группы Андреа Орчел в ходе конференц-звонка с аналитиками заявил, что группа видит интерес к Юникредит банку со стороны стран, не вводивших санкции против РФ. Вместе с тем он отметил, что группа не собирается продавать актив по любой цене. За последний год российский бизнес группы изменился в размерах и был переориентирован с учетом сокращения локального бизнеса и существенного снижения рисков для иностранных клиентов.

Продолжая оказывать поддержку международным клиентам, группа постоянно ищет возможности снизить риски, говорится в презентации группы UniCredit.

UniCredit Юникредит банк
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