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Туроператоры прогнозируют трехкратный рост въездного туризма в 2024 году

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Несмотря на серьезное отставание въездного турпотока в Россию от допандемийных показателей, в 2024 году ожидаются более высокие темпы роста въездного туризма по сравнению с внутренним и выездным, сообщил на пресс-конференции гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин.

"Из всех трех видов туризма - внутренний, выездной и въездной - именно въездной покажет наибольшую динамику на рынке. Больше всего иностранных туристов при планировании путешествия волнует вопрос безопасности, доступность авиаперевозки и география полетов, а также возможность безналичной оплаты. При решении этих вопросов в той или иной степени мы рассчитываем получить в 3-4 раза больше туристов, чем в 2023 году", - сказал он.

По итогам 2023 года въездной турпоток в Россию составил, по разным оценкам, 500-550 тысяч, это порядка 10% от допандемийного. Наибольшее число путешественников приехали из Китая, Ирана и Турции. "Важно отметить, что примерно 70-80% туристов - это бизнес-трэвел", - уточнил эксперт.

По его словам, росту въездного турпотока способствовали как отмена коронавирусных ограничений, так и ослабление рубля, которое снизило стоимость туров в Россию в валютном эквиваленте. "Косвенно повлиял запрет на поездки туристов из Китая группами во многие страны. Хоть и поздно, но с августа в России была запущена электронная виза для граждан 55 государств" - добавил Мусихин.

Он отметил, что интерес иностранцев в России выходит за рамки посещения Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому и Минэкономразвития, и представители туротрасли считают необходимым развивать общий бренд страны и популяризировать и другие внутрироссийские направления.

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что в 2023 году Россию посетили порядка 8,5 млн иностранных туристов, это на 3,5% больше, чем годом ранее.

Интурист Иран Минэкономразвития Турция Александр Мусихин
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