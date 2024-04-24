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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Суд в Сыктывкаре заочно арестовал Гарри Каспарова и Геннадия Гудкова

Суд в Сыктывкаре заочно арестовал Гарри Каспарова и Геннадия Гудкова
Шахматист Гарри Каспаров
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сыктывкарский горсуд заочно арестовал бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, экоактивистку Евгению Чириково и политику Ивану Тютрину, которые признаны в России иноагентами и внесены в список экстремистов и террористов.

Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Они заключены под стражу на два месяца. Срок содержания под стражей обвиняемым исчислен с момента их задержания, а в случае их задержания в иностранном государстве - с момента передачи правоохранительным органам России.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании (ст. 205.4, ст.205.2, ст. 205.1).

Уголовное дело возбудили по материалам управления ФСБ по Коми, уточняет пресс-служба горсуда.

Постановления суда пока в законную силу не вступили.

Сыктывкар Коми ФСБ Гарри Каспаров Геннадий Гудков Евгения Чирикова
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