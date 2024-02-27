Геннадий Гудков включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова (признан в России иноагентом) в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или террору. Такая запись появилась в перечне 27 февраля.

Помимо Гудкова в список внесен признанный террористическим и запрещенный в России украинский батальон "Айдар".

Закон обязывает банки заморозить средства лиц, включенных в список Росфинмониторинга, и прекратить их обслуживание.

Геннадий Гудков был признан иноагентом в марте 2023 года.