Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Совфед одобрил закон о штрафах за спам-звонки и недобросовестную рекламу кредитов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за закон, предусматривающий штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки и вдвое повышающий штрафы для банков за ненадлежащую рекламу кредитных услуг.

"Данным законом в целях повышения эффективности борьбы с таким широко распространенным явлением, как телефонные спам-звонки, и пресечения роста указанных правонарушений усиливаются меры ответственности за их совершение", - сказал на заседании член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Николай Владимиров.

В КоАП вводится новый вид штрафа: "Нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи". Согласно пояснительной записке, речь идет о практике спам-звонков, широко распространенной среди компаний, а также кредитных и микрофинансовых организаций с целью незаконного обогащения при условии получения гражданином информации не в полном объеме, а частично.

Нарушение требований к рекламе в сетях электросвязи влечет штрафы: для граждан - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 1 млн руб.

Кроме того, закон в два раза повышает административные штрафы для банков за ненадлежащую рекламу кредитных услуг и вводит штрафы для микрофинансовых организаций (МФО).

В настоящее время, согласно п. 6 ст. 14.3 КоАП, реклама банками кредитных услуг без полной информации о стоимости кредита (то есть с указанием какого-то одного условия, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита) влечет штраф от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 тыс. до 800 тыс. руб. для юридических лиц.

В одобренном законе переформулируется п. 6 ст. 14.3 КоАП и вводятся штрафы как для банков, так и для МФО за рекламу кредитов, содержащую информацию о процентных ставках без указания диапазона значений полной стоимости потребительского кредита. Штраф для должностных лиц составит от 40 тыс. до 100 тыс. руб., для юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн 600 тыс. руб.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Документ был инициирован Брянской областной думой. По словам авторов закона, он направлен на защиту граждан от действий недобросовестных рекламодателей, производителей и распространителей рекламы.

Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Защита обжаловала решение приставов об аресте на 100 трлн руб. по делу "Макфы"

Защита обжаловала решение приставов об аресте на 100 трлн руб. по делу "Макфы"

Главный инженер рудника "Пионер" в Приамурье взят под стражу

Главный инженер рудника "Пионер" в Приамурье взят под стражу

Второй сотрудник Ростехнадзора взят под стражу по делу о ЧП на руднике в Приамурье

Ограничение пребывания иностранцев в РФ до 90 дней в год не коснется получивших ВНЖ

Ограничение пребывания иностранцев в РФ до 90 дней в год не коснется получивших ВНЖ

Что произошло за день: вторник, 2 апреля

Суд отклонил иск блогера Елены Блиновской о недействительности решения ФНС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });