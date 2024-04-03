Совфед одобрил закон о штрафах за спам-звонки и недобросовестную рекламу кредитов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за закон, предусматривающий штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки и вдвое повышающий штрафы для банков за ненадлежащую рекламу кредитных услуг.

"Данным законом в целях повышения эффективности борьбы с таким широко распространенным явлением, как телефонные спам-звонки, и пресечения роста указанных правонарушений усиливаются меры ответственности за их совершение", - сказал на заседании член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Николай Владимиров.

В КоАП вводится новый вид штрафа: "Нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи". Согласно пояснительной записке, речь идет о практике спам-звонков, широко распространенной среди компаний, а также кредитных и микрофинансовых организаций с целью незаконного обогащения при условии получения гражданином информации не в полном объеме, а частично.

Нарушение требований к рекламе в сетях электросвязи влечет штрафы: для граждан - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 1 млн руб.

Кроме того, закон в два раза повышает административные штрафы для банков за ненадлежащую рекламу кредитных услуг и вводит штрафы для микрофинансовых организаций (МФО).

В настоящее время, согласно п. 6 ст. 14.3 КоАП, реклама банками кредитных услуг без полной информации о стоимости кредита (то есть с указанием какого-то одного условия, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита) влечет штраф от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 тыс. до 800 тыс. руб. для юридических лиц.

В одобренном законе переформулируется п. 6 ст. 14.3 КоАП и вводятся штрафы как для банков, так и для МФО за рекламу кредитов, содержащую информацию о процентных ставках без указания диапазона значений полной стоимости потребительского кредита. Штраф для должностных лиц составит от 40 тыс. до 100 тыс. руб., для юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн 600 тыс. руб.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Документ был инициирован Брянской областной думой. По словам авторов закона, он направлен на защиту граждан от действий недобросовестных рекламодателей, производителей и распространителей рекламы.