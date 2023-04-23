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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Трудиться на пенсии готов почти каждый восьмой работающий россиянин в возрасте от 45 лет

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Продолжить работать после выхода на пенсию намерены 13% россиян в возрасте от 45 лет, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в воскресенье на портале, показывают, что мужчин, планирующих работать в пенсионном возрасте, в два раза больше, чем женщин, - 16% и 8% соответственно.

Согласно опросу, эти респонденты хотят продолжить работу в пенсионном возрасте, даже если средств для комфортной жизни будет достаточно.

При этом, как отмечают в SuperJob.ru, за последние два года число россиян, собирающихся работать на пенсии, сократилось на треть - в 2021 году такие планы имел почти каждый пятый (19%).

"Этот тренд особенно заметен среди женщин: о том, что они не представляют себе жизнь без работы, представительницы прекрасного пола стали сообщать вдвое реже", - отмечается в комментариях к исследованию.

Опрос был проведен 12-21 апреля 2023 года среди 2 000 респондентов, по 1 000 от мужчин и женщин, в возрасте от 45 лет, представляющих экономически активное население России, в 440 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Россия
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