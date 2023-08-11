Работать после выхода на пенсию планируют более четверти россиян

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Работать или подрабатывать после выхода на пенсию собираются 27% россиян, среди сограждан в возрасте до 34 лет такие планы почти у каждого третьего (32%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты опроса, опубликованные в пятницу на портале, показывают, что женщины чаще мужчин планируют продолжить работу после выхода на пенсию - 32% и 24% респондентов соответственно.

Своим основным доходом после ухода на заслуженный отдых государственную пенсию называет каждый четвертый (25%), отмечают в SuperJob.ru. В ходе исследования выяснилось, что чем старше респонденты, "тем чаще они осознают, что не смогут накопить достаточную сумму денег, уверены, что активно трудиться на пенсии у них вряд ли получится, и тем чаще они говорят, что будут жить на государственные выплаты".

Согласно исследованию, жить на личные сбережения после выхода на пенсию планирует каждый шестой (16%), среди сограждан до 34 лет такие планы почти у каждого третьего (30%).

На средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды рассчитывают 3% россиян, на помощь детей - 1% сограждан, еще 9% респондентов - на иные источники доходов, показывают опрос.

По данным SuperJob.ru, почти каждый пятый (19%) затрудняется назвать свой основной источник доходов, на которые он собирается жить после выхода на пенсию.

Опрос был проведен 1-10 августа 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 390 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.