Минфин обсудит налоговую реформу с бизнесом и депутатами в середине мая

Антон Силуанов рассчитывает, что соответствующие законы будут приняты до конца весенней сессии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Конкретные предложения по модернизации налоговой системы будут обсуждаться с бизнесом и парламентом в середине мая, сообщил на съезде РСПП министр финансов России Антон Силуанов.

"Планируем обсудить конкретные предложения в середине мая, обсудить эти предложения с бизнесом, парламентом, чтобы подготовить соответствующие проекты законодательных актов и принять в весеннюю сессию. Такой наш план с точки зрения модернизации налоговой системы", - сказал он.

В своей речи на съезде министр не привел никаких подробностей планируемых новаций, лишь повторив базовые критерии донастройки налоговой системы (более справедливое распределение налогового бремени, закрытие "лазеек", обеспечение растущих расходов бюджета).