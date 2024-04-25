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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Минфин обсудит налоговую реформу с бизнесом и депутатами в середине мая

Антон Силуанов рассчитывает, что соответствующие законы будут приняты до конца весенней сессии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Конкретные предложения по модернизации налоговой системы будут обсуждаться с бизнесом и парламентом в середине мая, сообщил на съезде РСПП министр финансов России Антон Силуанов.

"Планируем обсудить конкретные предложения в середине мая, обсудить эти предложения с бизнесом, парламентом, чтобы подготовить соответствующие проекты законодательных актов и принять в весеннюю сессию. Такой наш план с точки зрения модернизации налоговой системы", - сказал он.

В своей речи на съезде министр не привел никаких подробностей планируемых новаций, лишь повторив базовые критерии донастройки налоговой системы (более справедливое распределение налогового бремени, закрытие "лазеек", обеспечение растущих расходов бюджета).

РСПП Минфин Антон Силуанов
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