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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

Ожидаемая налоговая реформа будет нацелена на стимулирование инвестиционного процесса

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков после встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что корректировки налоговой реформы можно ожидать после утверждения нового состава правительства.

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"Тема налогов на встрече поднималась, в части того, что мы будем ее корректировать в том числе, оптимизируя инвестиционные процессы", - сказал Аксаков в четверг "Интерфаксу".

По его мнению, "основные параметры корректировки будут нацелены на то, чтобы налоговая система стала более эффективной и стимулирующей инвестиционные процессы".

"Конкретика будет, я надеюсь, в ближайшее время. Наверняка, изменения можно ожидать после того, как будет утвержден новый состав правительства", - считает Аксаков.

25 марта намеченную налоговую реформу Мишустин обсудил с фракцией КПРФ. После этого зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сказал, что депутаты узнали, что вопрос о повышении ставки подоходного налога для весьма состоятельных людей "не предрешен".

Президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию предложил "продумать подходы модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, и, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи в том числе за счет вычетов.

Анатолий Аксаков Владимир Путин КПРФ Михаил Мишустин
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