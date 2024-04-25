Путин призвал ввести на долгий срок обсуждаемые налоговые изменения

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Модернизированные налоговые условия, предусматривающие более справедливое распределение нагрузки на налогоплательщиков, должны быть зафиксированы на долгий срок, заявил на съезде РСПП президент РФ Владимир Путин.

"Еще одним важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы. Сейчас правительство вместе с деловыми, общественными объединениями, субъектами РФ и парламентом работают над этим важнейшим вопросом. Обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения. Повторю - обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок", - сказал он.

Глава государства отметил, что модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, при этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе, в инфраструктуру, социальные, кадровые проекты. "Надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса", - сказал он.

Ранее в этот день министр финансов Антон Силуанов сообщил, что обсуждать конкретные предложения по изменению налоговой системы планируется в середине мая, чтобы уже в весеннюю сессию парламент мог бы рассмотреть соответствующие законопроекты.