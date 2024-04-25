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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

МИД РФ счел вероятное размещение ядерного оружия в Польше шагом к новому витку эскалации

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Возможное размещение ядерного оружия США на территории Польши приведет к новому витку эскалации, последствия которой предугадать сложно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если пойдут по пути дальнейшей эскалации, а именно так можно расценивать рассуждения, эти вербальные пока что игры с ядерным оружием, тогда, значит, произойдет дальнейший виток напряженности, и в целом это игра очень опасная. Ее последствия могут быть слабо предсказуемыми", - сказал Рябков в четверг на пресс-конференции в Москве, комментируя сообщения планах возможного размещения в Польше американского ядерного оружия.

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Рябков напомнил, что НАТО ранее обязалась не размещать на территории государств, которые изначально не входили в альянс, существенных боевых сил и ядерного оружия.

"К Польше это обязательство имеет самое непосредственное отношение. Они могут сколько угодно рассуждать в русле того, что их не устраивает в линии российской стороны, но я, предваряя эти их рассуждения, рассуждения их хозяев в Вашингтоне, могу сказать, что наше терпение небезгранично", - заявил замминистра.

МИД РФ НАТО Польша
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