Клиентам банков разрешат обжаловать включение их реквизитов в базу ЦБ РФ о мошенниках

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Клиенты банков смогут обратиться в Банк России для исключениях их реквизитов из базы данных ЦБ о подозрительных операциях. Проект такого указания опубликован на сайте регулятора.

ЦБ ведет базу данных о подозрительных операциях на основе информации, полученной от банков и других операторов платежных систем. Она содержит большое количество параметров-идентификаторов, в том числе данные о плательщиках и получателях средств. Сведения из базы направляются во все банки. Благодаря этому кредитные организации могут более эффективно противодействовать кибермошенникам.

Подать заявление в Банк России можно будет напрямую, на сайте регулятора или через свой банк. Банк сможет подать заявление об исключении реквизитов из базы и без участия своего клиента. ЦБ рассмотрит обращение в течение 15 рабочих дней и сообщит о решении клиенту банка или самой кредитной организации.

Клиент банка в заявлении должен будет подтвердить необоснованность включения своих данных в базу, а также указать название банка, с которым связано заявление, номер платежной карты, банковского счета или номер электронного кошелька, а также паспортные данные и номер телефона.

"Антифрод-системы банков сегодня предотвращают большой объем хищений денег у клиентов, тем не менее количество пострадавших остается значительным. Новый комплексный подход повысит финансовую ответственность банков и усилит защиту людей от кибермошенников", - сказал через пресс-службу директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Предложения и замечания по проекту принимаются до 2 апреля.

Ожидается, что указание вступит в силу с 25 июля 2024 года.

Летом прошлого года был принят закон, согласно которому банки с 24 июля обязаны будут возвращать деньги клиентам, если кредитная организация допустила перевод средств на мошеннический счет, информация о котором есть в базе данных ЦБ. Документ также предусматривает введение двухдневного "периода охлаждения", в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет, о сомнительной операции он должен будет уведомить клиента.

По данным ЦБ, мошенники в 2023 году похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем годом ранее (14,2 млрд рублей за 2022 год).