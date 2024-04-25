РФ высылает двух латвийских дипломатов

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры высылает двух сотрудников посольства Латвии в Москве, сообщили в четверг в МИД РФ.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, "25 апреля в МИД России была вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка", которой был "выражен решительный протест в связи с объявлением "persona non grata" без каких-либо оснований двух дипломатов посольства России в Латвии".

"Исходя из принципа взаимности, а также в соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. заявлено, что из России высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии", - пояснили на Смоленской площади.