Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве

Посол Словении Дарья Бавдаж-Курет (справа) у здания МИД РФ Фото: Александр Макаров/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Посол Словении Дарья Бавдаж-Курет в пятницу вызвана в МИД РФ, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"12 апреля в МИД России была вызвана посол Республики Словении в Российской Федерации Д.Бавдаж-Курет, которой выражен решительный протест в связи с безосновательным лишением аккредитации сотрудника посольства Российской Федерации в Республике Словении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

На Смоленской площади сообщили, что "с учетом принципа взаимности послу вручена нота об объявлении "persona non grata" одного сотрудника посольства Словении в Москве".

21 марта МИД Словении объявил персоной нон грата российского дипломата. В министерстве отметили, что "он осуществлял деятельность, несоответствующую его дипломатическому статусу".

Ранее, в апреле 2022 года власти Словении потребовали, чтобы численность персонала посольства России в Любляне соответствовала численности персонала посольства Словении в Москве. Тогда страну покинули 33 сотрудника российского посольства.