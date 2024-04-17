Россия высылает эстонского дипломата

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудник посольства Эстонии в Москве объявлен персоной нон грата на основе принципа взаимности, сообщили в МИД РФ.

Временный поверенный в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер в среду была вызвана в МИД России, ей выражен решительный протест "в связи с объявлением 19 марта без каких-либо оснований "persona non grata" дипломата посольства Российской Федерации в Таллине", говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Исходя из принципа взаимности заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве. До эстонской стороны доведено, что ее враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ", - отмечается в сообщении.