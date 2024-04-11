Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрии

Посольство Австрии в Москве Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Россия объявила персоной нон грата одного сотрудника посольства Австрии в Москве, на этом ответные меры после аналогичных действий в отношении российских дипломатов не исчерпываются, сообщил МИД РФ.

Как отмечается в сообщении ведомства, в МИД был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмховер, которому был заявлен "решительный протест" в связи с объявлением австрийской стороной персонами нон грата двух сотрудников российского посольства.

"Послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации, которому надлежит покинуть российскую территорию до конца дня 18 апреля. На этом наши ответные меры не исчерпываются", - говорится в документе.

Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, шаг австрийской стороны "еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения, наносит серьезный ущерб авторитету Австрии, позиционировавшей себя как нейтральное государство и площадку международной дипломатии".