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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Пискарев предложил наказывать за призывы портить бюллетени

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Законодателям следует обсудить концепцию введения ответственности за призывы к порче избирательных бюллетеней, заявил председатель думской комиссии по иностранному вмешательству Василий Пискарев после заседания комиссии Совета законодателей по вопросам законодательного обеспечения нацбезопасности и борьбы с коррупцией.

"Эти действия, на мой взгляд, являются противоправными и наказуемыми. Поэтому есть мысль проработать на уровне нашей комиссии и внести предложения", - сказал он журналистам.

По его словам, речь может идти о поправках в КоАП РФ. В случае повторного нарушения речь могла бы идти об уголовной ответственности, добавил Пискарев.

Он упомянул, что в ходе прошедшей избирательной кампании фиксировались случаи, когда урны с бюллетенями, например, заливали зеленкой. Пискарев подчеркнул, что концепция не касается ответственности тех, кто непосредственно портит бюллетени.

"Те, кто призывает - это уже совсем другой уровень влияния на избирательные процессы. Не сам по себе, а задание, организация, конкретные действия, оплачиваемая работа. (...) Имеются ввиду призывы, побуждения, подстрекательство к порче - через СМИ, через интернет", - сказал депутат.

Он уточнил, что концепция также не будет затрагивать вопросы о порче собственного бюллетеня. "Свой собственный бюллетень - это другая тема. Я говорю, что есть более высокий уровень работы, направленной на срыв избирательного процесса", - добавил Пискарев.

На его взгляд, этой деятельностью с целью вмешаться в волеизъявление граждан занимаются, в частности, иностранные агенты, запрещенные в России организации и зарубежные СМИ.

Василий Пискарев Госдума
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