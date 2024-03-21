Памфилова рассказала о попытках залить зеленкой урны для голосования

Элла Памфилова проводит заседание ЦИК по итогам голосования на выборах президента РФ Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В дни выборов избиркомы зафиксировали 41 попытку испортить бюллетени в урнах, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"По всей стране была 41 акция на участках. Представляете - у нас 96 тысяч избирательных участков, ну вот всего 41 там случай (попытки массовой порчи бюллетеней в ящиках для голосования - ИФ)", - сказала она.

Всего зеленкой было залито 30 ящиков с бюллетенями в 26 регионах. При этом, большинство залитых бюллетеней удалось сохранить, они были учтены при подсчете голосов. Не получилось учесть только 36 бюллетеней, отметила глава ЦИК

"Это просто единичные акции. Конечно, понятно, что статья серьезная. И я думаю, что наш и Следственный комитет, и суды разберутся. Все получат по заслугам с учетом того, кто эти люди", - добавила Памфилова.

В первый день голосования 15 марта она говорила, что после первых случаев залить урны жидкостями, задержанные стали признаваться, "что делали это за деньги" и что это, по ее оценке, "элементы терроризма, это не обычное простое хулиганство".

18 марта глава ЦИК заявила, что всего по итогам выборов признаны недействительными 709 бюллетеней с 11 участков в восьми регионах.