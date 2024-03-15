В Иванове возбуждено дело о поджоге избирательной урны

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Иванове задержана подозреваемая в поджоге урны для бюллетеней на избирательном участке, сообщили в областном управлении СК. Против нее возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 15 марта женщина 1951 года рождения на одном из избирательных участков в городе подожгла урну. Ее задержали и доставили в СК.

Уголовное дело расследуется по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК).