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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Число погибших после удара ВСУ по Токмаку возросло до 16 человек

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - До 16 человек возросло число погибших после удара ВСУ по Токмаку, сообщил в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В субботу сообщалось об 11 погибших. Губернатор уточнил, что один человек скончался в больнице, еще четверо погибших достали из-под завалов. Среди них - ребенок.

Об атаке на жилой сектор Токмака Балицкий сообщил 12 апреля. Ранения получили 20 человек, 12 из них находятся в больнице в тяжелом состоянии, восемь переведены в стационары.

Евгений Балицкий Запорожская область Токмак
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