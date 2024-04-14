Число погибших после удара ВСУ по Токмаку возросло до 16 человек

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - До 16 человек возросло число погибших после удара ВСУ по Токмаку, сообщил в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В субботу сообщалось об 11 погибших. Губернатор уточнил, что один человек скончался в больнице, еще четверо погибших достали из-под завалов. Среди них - ребенок.

Об атаке на жилой сектор Токмака Балицкий сообщил 12 апреля. Ранения получили 20 человек, 12 из них находятся в больнице в тяжелом состоянии, восемь переведены в стационары.