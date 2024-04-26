Двигатели корабля "Прогресс МС-26" подняли орбиту МКС на 1 км

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Высота орбиты Международной космической станции (МКС) увеличилась на 1 километр в результате манёвра по ее коррекции, сообщила в пятницу госкорпорация "Роскосмос".

"Сегодня в 05:35 по Москве включились двигатели "Прогресса МС-26", они проработали 403,2 секунды и выдали импульс величиной 0,6 м/с", - говорится в сообщении "Роскосмоса"

В результате маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1 км и составила 414,80 км над поверхностью Земли.

На МКС работает экипаж 71-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.