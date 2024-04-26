Что произошло за день: пятница, 26 апреля

Решение ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки, передача российских "дочек" Ariston и Bosch структуре "Газпрома", отключение отопления в Москве

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Большинство членов совета директоров поддержали это решение, но были и мнения в пользу повышения ставки. ЦБ готов удерживать ключевую ставку на высоких уровнях столько времени, сколько потребуется для стабильного возвращения инфляции к цели, заявила Эльвира Набиуллина.

- ЦБ РФ считает, что пик перегрева экономики был пройден осенью, но рост спроса продолжает опережать возможности расширения предложения, сказала Эльвира Набиуллина.

- Российские "дочки" Ariston и Bosch переданы в управление структуре "Газпрома" - АО "Газпром бытовые системы". Речь идет о 100% в ООО "Аристон Термо Русь", принадлежащих Ariston Holding N.V., и ООО "БСХ Бытовые Приборы", которыми владеет BSH Hausgerate GmbH.

- ФАС потребовала от шести авиакомпаний, включая "Аэрофлот" и "Победу", объяснить повышение цен.

- Турецко-российский мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою деятельность. Он работал с 30 января 2021 года в рамках меморандума между Турцией и Россией.

- Александр Беглов объявил о решении участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

- Банк России с 1 июля 2024 года повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и устанавливает надбавки по автокредитам.

- Аэропорт Элисты с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации.

- Отопление в Москве начнут отключать в субботу. Уже началась подготовка к новому отопительному сезону.