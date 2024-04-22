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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Дислоцированная в Карабахе колонна российских миротворцев в понедельник въехала на территорию Армении, во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане, для организации работ по их закрытию, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Для дислокации в Нагорном Карабахе и осуществления миротворческой деятельности правительство Армении выделило российским миротворческим подразделениям места временной дислокации в Горисе и Сисиане. Место также было выбрано с целью обеспечения нормальной работы Лачинского коридора (связывал Армению с Нагорным Карабахом - ИФ)", - сказал Григорян армянскому госинформагентству "Арменпресс".

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По его словам, поскольку российские миротворческие войска покидают Нагорный Карабах, "они, понятно, не могут оставаться также в Республике Армения".

"Группа и автоколонна миротворцев из Нагорного Карабаха направились во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане для организации работ по их закрытию", - заявил секретарь Совбеза Армении.

17 апреля в Кремле подтвердили начало вывода российских миротворческих сил из Карабаха.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль Азербайджана. Последние военные действия в Карабахе произошли осенью 2023 года: Азербайджан 19-20 сентября провел в Нагорном Карабахе военную операцию. С 24 сентября жители Нагорного Карабаха стали покидать регион. На территорию Армении въехали более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха. По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживало порядка 120 тысяч армян. С 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская Республика прекратила свое существование.

Армения Карабах РФ
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