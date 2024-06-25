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Законопроект о госрегулировании оборота метанола принят в I чтении

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении в РФ с 1 марта 2025 года государственного регулирования оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Документ №т610892-8 был внесен в парламент группой депутатов и сенаторов в апреле.

Компании и индивидуальные предприниматели, участвующие в обороте метанола и метанолсодержащих жидкостей, должны будут войти в специально созданный реестр в государственной информационной системе промышленности. Вести его будет уполномоченный правительством орган. В реестр включается информация о производителях метанола и метанолсодержащих жидкостей, о реализующих их лицах, о перевозчиках, о лицах, осуществляющих хранение и использование. Информация, содержащаяся в реестре, должна быть доступна без взимания платы.

Оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей между лицами, не включенными в реестр, не допускается. Запрещается розничная продажа метанола и метанолсодержащих жидкостей. Дополнительных средств из бюджета, согласно финансово-экономическому обоснованию, для этого не потребуется.

Госдума
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