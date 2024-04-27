Уровень Оби снижается на большинстве постов наблюдения в Томской области

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Река Обь в границах Томской области за минувшие сутки показывает разнонаправленное изменение уровня воды, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, у города Колпашево, где накануне из-за подъема воды начало подтапливать приусадебные участки, уровень снизился на 51 см и составляет 898 см при опасной отметке 823 см. В районе села Никольское вода упала на 15 см - до 981 см при опасной отметке 864 см, у села Молчаново уровень воды снизился на 2 см - до 872 см при опасной отметке 805 см, у поселка Победа снизился на 9 см - до 630 см при опасной отметке 800 см.

Вместе с тем уровень Оби повысился в районе села Александровское на 43 см - до 528 см при опасной отметке 1 м 30 см, у села Коргасок на 27 см - до 893 см при опасной отметке 1 м 85 см.

На реках Чая и Чулым почти на всех постах зафиксировано повышение воды, но ее уровень не достиг опасных отметок. На Томи в границах Томска уровень воды значительно снизился, отдалившись от опасных значений.

Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем телеграм-канале сообщил, что из-за превышения опасного значения у Колпашево подтоплены по семь участков в городском микрорайоне "Рейд" и в деревне Тискино, один участок - в Иванкино, но подтоплений жилых домов нет, эвакуация в пункты временного размещения не потребовалась.

"В Молчаново уровень воды снизился, но здесь пока подтоплен 21 приусадебный участок, в Могочино - подтоплены 145 участков и один жилой дом, в Игреково - 24 участка и три жилых дома", - написал Мазур.

Он добавил, что голова ледохода на Оби сейчас находится в районе села Иванкино Колпашевского района, за сутки ледоход прошел 57 км.