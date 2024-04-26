Обь начала подтапливать сибирский город Колпашево

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Резкий подъем уровня воды в реке Обь у города Колпашево Томской области привел к подтоплению приусадебных участков в одном из микрорайонов, сообщил губернатор региона Владимир Мазур в своем телеграм-канале.

"Вчера вечером ледоход на Оби прошел Колпашево и ночью остановился в районе устья реки Чаи. По информации спасательных служб, в райцентре, в микрорайоне "Рейд", подтоплено пять приусадебных участков", - написал Мазур.

Он уточнил, что в Молчановском районе подтопленными остаются три жилых дома в Игреково и один в Могочино.

По данным пресс-службы главного управления МЧС по Томской области, за сутки уровень Оби в районе Колпашево повысился на 92 см и составляет 949 см при опасной отметке 823 см, у села Никольское повысился на 1 см и составляет 996 см при опасной отметке 864 см, у Молчаново повысился на 1 см и составляет 874 см при опасной отметке 805 см.

На остальных постах наблюдения на Оби в границах Томской области опасные отметки не превышены.

В зоне затопления, по данным МЧС, остаются 335 приусадебных участков и три жилых дома.