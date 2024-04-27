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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Более десяти БПЛА сбиты над Краснодарским краем

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что не менее десяти украинских дронов сбиты над регионом утром в субботу.

"По информации на данный момент, подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА.

"Как докладывают с мест - пострадавших и серьезных повреждений нет", - добавил Кондратьев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Вениамин Кондратьев Краснодарский край
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