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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Славянский НПЗ после атаки десяти БПЛА частично приостановил работу

Обломки попали в установки по переработке нефти

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "Славянский нефтеперерабатывающий завод" в Краснодарском крае после атаки беспилотников минувшей ночью частично приостановил работу, сообщил "Интерфаксу" директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев.

"НПЗ частично прекратил работу, 10 беспилотников минувшей ночью атаковали НПЗ. Они попали, в том числе, в установки по переработке нефти", - сказал Труднев.

По словам представителя компании, в настоящее время на территории НПЗ собирают обломки, работают правоохранительные органы. "Возможно наличие скрытых повреждений. Говорить об оценке ущерба еще преждевременно", - добавил он.

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Погибших и пострадавших сотрудников компании нет, уточнил Труднев.

Как сообщалось, минувшей ночью резервуарный парк и ректификационная колонна на заводе в Славянске-на-Кубани Краснодарского края подверглись атакам БПЛА.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что над регионом сбито не менее десяти украинских дронов.

НПЗ не первый раз подвергается атакам дронов. Как сообщалось, 17 марта в результате падения одного из них на производственной площадке возник пожар. Один человек умер из-за сердечного приступа.

Славянский НПЗ является ключевым активом ООО "Славянск ЭКО". Мощность завода согласно презентации компании, обнародованной в феврале этого года, - 5,2 млн тонн в год, его доля в общем объеме переработки нефти в ЮФО составляет 9%. Компания поставляет нефтепродукты как на экспорт, так и на внутренний рынок.

Согласно презентации, Роберт Паранянц владеет 75% капитала компании, Валерий Паранянц - 25%.

Славянский НПЗ Краснодарский край
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