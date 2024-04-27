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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Что произошло за день: суббота, 27 апреля

Законопроект о новом миграционном режиме в РФ, новый исторический минимум безработицы, арест еще одного фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Представители пяти фракций внесли в Думу законопроект, вводящий новый миграционный режим. В нем предлагается прописать обязанности, которые иностранцы должны соблюдать для сохранения права на въезд в РФ и пребывание в стране. Предусматривается новый режим высылки.

- Славянский НПЗ после атаки десяти беспилотников частично приостановил работу.

- Безработица в РФ в марте обновила исторический минимум, опустившись до 2,7%. Предыдущее минимальное значение в 2,8% было достигнуто в феврале этого года.

- Минцифры РФ предложило продавать сим-карты иностранцам только по биометрии и без возможности заключить договор через интернет.

- Арестован еще один фигурант дела о теракте в Crocus City Hall - гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов.

- Басманный суд Москвы арестовал продюсера новостной службы Reuters Константина Габова по делу об участии в экстремистском сообществе.

- В отдельных районах Москвы менее чем за час выпало более 70% месячной нормы осадков.

- Отключать горячую воду в Москве начнут с 14 мая.

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