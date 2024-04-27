МЧС выводит из Кургана дополнительные силы, устранявшие последствия паводка

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Аэромобильная группировка Ивановской пожарно-спасательной академии государственной противопожарной службы МЧС России в субботу выехала из Курганской области, где работала на ликвидации последствий паводка, сообщает главное управление МЧС РФ по Курганской области.

"В Курганской области начался планомерный вывод группировки сил и средств подразделений МЧС России в места постоянной дислокации. Сегодня убыла аэромобильная группировка Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе работали 120 курсантов.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Подтопленными в результате паводка в Курганской области, по последним данным, оказались свыше 2,3 тыс. индивидуальных домов, почти 7 тыс. домов в СНТ и ДНТ, а также 43 объекта бизнеса. Ущерб от паводка может составить от 4 до 9 млрд рублей.