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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

В Кургане вода в Тоболе опустилась за сутки на 22 см

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Кургане к 10:00 среды вода в реке Тобол опустилась за сутки на 22 см, до 942 см, видно по карте "Паводок" на сайте городской администрации. Накануне в это же время вода держалась на отметке 964 см.

По данным МЧС России, в Курганской области остаются подтопленными 2 113 жилых и 3405 дачных домов в 34 населённых пунктах семи муниципальных образований. Накануне были подтоплены 2161 жилой дом и 3405 дачных домов. Таким образом, за сутки от воды освободились 48 жилых домов.

Ранее сообщалось, что на некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе в ночь на 19 апреля превысил максимум 1994 года - 1006 см. А самый высокий уровень воды в реке у гидропоста в Кургане (1015 см) был достигнут днем 19 апреля.

Паводок в Кургане

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Затопленные дома в КурганеПодтопленный Мало-Чаусовский мостСпасатели эвакуируют людей в КурганеВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Затопленные дома в Кургане
Хроника 30 марта – 24 апреля 2024 годаПаводок в России
Курган Курганская область МЧС Тобол
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