В Кургане вода в Тоболе опустилась за сутки на 22 см

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Кургане к 10:00 среды вода в реке Тобол опустилась за сутки на 22 см, до 942 см, видно по карте "Паводок" на сайте городской администрации. Накануне в это же время вода держалась на отметке 964 см.

По данным МЧС России, в Курганской области остаются подтопленными 2 113 жилых и 3405 дачных домов в 34 населённых пунктах семи муниципальных образований. Накануне были подтоплены 2161 жилой дом и 3405 дачных домов. Таким образом, за сутки от воды освободились 48 жилых домов.

Ранее сообщалось, что на некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе в ночь на 19 апреля превысил максимум 1994 года - 1006 см. А самый высокий уровень воды в реке у гидропоста в Кургане (1015 см) был достигнут днем 19 апреля.