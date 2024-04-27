Врио мэра пострадавшего от паводка Кургана ушла в отставку

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Курганская городская дума на внеочередном заседании в субботу приняла решение о досрочном прекращении полномочий временно исполняющей полномочия главы города Кургана Анастасии Аргышевой, сообщает горадминистрация.

Уточняется, что Аргышева ушла в отставку по собственному желанию.

Временно исполнять полномочия главы Кургана будет заместитель главы города, директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова.

Аргышева продолжит работать в структуре администрации Кургана в должности управляющего делами горадминистрации, в том числе будет заниматься контролем за работой муниципальных комиссий по выплатам пострадавшим от паводка.

Врио главы Кургана Аргышева была назначена 10 января 2024 года после ухода в отставку прежнего мэра Елены Ситниковой. Аргышева подавала документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра города. Конкурсная комиссия представила ее кандидатуру и еще двух участников в городскую думу для избрания на должность главы Кургана. Однако выборы мэра на заседании думы 6 марта не состоялись из-за неполного пакета документов.

В апреле текущего года Курган переживает масштабный паводок. На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе в ночь на 19 апреля превысил максимум 1994 года - 1006 см. Самый высокий уровень воды в реке у гидропоста в Кургане (1015 см) был достигнут днем 19 апреля.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что правобережная часть Кургана, где расположено более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.