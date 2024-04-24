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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Волна паводка прошла Курган и приближается к границе с Тюменской областью

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Волна паводков в Курганской области прошла Курган и приближается к Тюменской области, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

"В Курганской области волна паводков прошла город Курган и приближается к границе с Тюменской областью. Здесь благодаря заблаговременно спланированным и реализованным превентивным мероприятиям удалось избежать катастрофических последствий весеннего половодья", - сообщил Куренков президенту РФ Владимиру Путину во время совещания по ликвидации последствий паводков в среду.

На сегодняшний день на территории области в 34 населенных пунктах подтопленными остаются более 2 тыс. жилых домов и почти 3,5 тыс. дач, свыше 6 тыс. приусадебных участков, шесть низководных мостов и 18 участков автомобильных дорог. В 12 пунктах временного размещения находятся 487 человек, в том числе 120 детей.

"Правительством Курганской области организована работа по выплатам материальной помощи пострадавшему населению. На сегодняшний день подано более 15 тыс. заявлений. Финансовую помощь получили почти 1,5 тыс. человек", - добавил Куренков.

К реагированию и ликвидации последствий наводнения привлечены 4,7 тыс. человек и 1,1 тыс. единиц техники.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка.

Хроника 30 марта – 24 апреля 2024 годаПаводок в России
МЧС РФ Александр Куренков Курган Тюменская область Курганская область
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