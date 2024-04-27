В МИД России назвали временной мерой ужесточение проверок въезжающих иностранцев

Иностранцев проверяют безотносительно их национальной принадлежности, заверяют в ведомстве

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Задержки при прохождении иностранцами паспортного контроля на границах России носят временный характер, предпринимаются безотносительно к национальной принадлежности въезжающих лиц, заявили в российском МИД.

Иностранцев начали более тщательно проверять на въезде в связи с активизацией мер по профилактике терроризма российскими правоохранительными органами, объяснило ведомство.

"В связи с этим на пунктах пропуска через государственную границу, в том числе в ряде аэропортов, наблюдаются задержки при прохождении паспортного контроля. Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации. Рассчитываем на понимание", - сказано в комментарии.

"Особо подчеркиваем, что такие шаги носят временный характер и предпринимаются безотносительно к национальной принадлежности въезжающих лиц, - заявило министерство. - При этом обращаем внимание, что изменений в перечень оснований для наложения запрета на въезд в Российскую Федерацию не вносилось, дополнительные препятствия для пересечения государственной границы иностранными гражданами при условии наличия всех необходимых документов отсутствуют".

26 апреля МИД Таджикистана высказал российскому послу Семену Григорьеву обеспокоенность "приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана" в последние несколько недель.

27 апреля представитель российского МИД Мария Захарова объяснила отказы гражданам Таджикистана во въезде в Россию через сухопутную границу с Казахстаном мерами безопасности после теракта в Crocus City Hall. Она также отметила, что в публикациях СМИ об этих отказах количество застрявших на границе машин преувеличено.

Позднее 27 апреля МИД Таджикистана рекомендовал согражданам пока воздержаться от поездок в Россию, не уточняя причин.