МИД Таджикистана рекомендовал согражданам не ездить в Россию

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - МИД Таджикистана рекомендовал согражданам временно воздержаться от поездок в Россию на любых видах транспорта без острой необходимости. Рекомендация опубликована на сайте ведомства.

26 апреля в министерстве приняли посла России Семена Григорьева.

"До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана", - сообщил тогда МИД, отметив, что эти случаи происходили в течение нескольких недель.

27 апреля представитель российского МИД Мария Захарова разъяснила, что проверки иностранцев, желающих въехать в Россию через сухопутную границу с Казахстаном, связаны с повышенными мерами безопасности, которые российская сторона принимает после теракта 22 марта в Crocus City Hall и с учетом сохранения террористической угрозы.

По ее словам, в сообщениях СМИ о том, что гражданам Таджикистана якобы не разрешают въезжать на территорию России сухопутными маршрутами через территорию Казахстана, данные о количестве застрявших на границе машин преувеличены.

"На данный момент их общее число не превышает трех десятков. При организации прохождения границы приоритетное внимание наша погранслужба уделяет детям, женщинам и лицам пожилого возраста, - сказала она. - При этом более 40% иностранных граждан стремятся покинуть Россию через указанные пункты по истечении 90 дней (из 180 положенных) для того, чтобы сразу же вернуться назад и, таким образом, получить возможность находиться в стране в течение очередных 90 дней".