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В Душанбе заявили, что гражданам Таджикистана массово отказывают во въезде в РФ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В министерстве иностранных дел Таджикистана в пятницу состоялась встреча с послом РФ в республике Семеном Григорьевым, сообщило управление информации и печати МИД Таджикистана.

Встреча была посвящена вопросам дальнейшего укрепления и расширения взаимодействия двух стран в различных направлениях, предстоящих политических мероприятий двустороннего и многостороннего форматов, информирует МИД.

"В ходе встречи также были обсуждены сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Республики Таджикистан при пересечении государственной границы Российской Федерации. До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана", - говорится в сообщении.

Таджикистан
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