Ишим в тюменском селе Абатское превысил критическую отметку более чем на 2,4 м

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Продолжает подниматься вода в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области, сообщил лава региона Александр Моор в воскресенье.

"На 8:00 (6:00 мск) уровень воды составил 1208 см. За последние сутки прибавилось еще 11 см", - написал в своем телеграм-канале Моор.

Накануне губернатор сообщил, что река Ишим в Абатском поднялась до 1199 см - это "рекорд за всю историю наблюдений".

Критическую отметку в 960 см в районе села Ишим превысил 24 апреля.

27 апреля в Абатском была объявлена экстренная эвакуация.