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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

В селе Абатское Тюменской области объявлена экстренная эвакуация

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Из-за подъема реки Ишим в селе Абатское (райцентр Абатского района) Тюменской области объявлена экстренная эвакуация, заявил в телеграм-канале глава района Игорь Васильев в субботу.

Как ранее сообщил информационный центр регионального правительства, согласно замерам, к 08:00 27 апреля уровень реки Ишим в селе Абатское увеличился на 22см, достигнув 1197 см.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что после Абатского района паводок придет в Викуловский район. По его словам, "большая вода" будет в Викулово к концу этой недели.

25 апреля уровень воды в Ишиме в Абатском достиг исторического максимума в 1150 см, превысив максимум 2017 года.

Хроника 30 марта – 27 апреля 2024 годаПаводок в России
Тюменская область
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