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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

В Тюменской области уровень Ишима у села Абатское превысил 12 метров

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Тюменской области Ишим продолжает подниматься у села Абатское, к 16:00 субботы река поднялась до 1201 см с 1199 см в 10 утра, сообщает информационный центр регионального правительства.

Губернатор области Александр Моор ранее заявил, что "1199 см - рекорд за всю историю наблюдений".

Критическую отметку в 960 см в районе села Абатское река Ишим превысила 24 апреля.

27 апреля в Абатском была объявлена экстренная эвакуация.

Хроника 30 марта – 27 апреля 2024 годаПаводок в России
Александр Моор Абатское Тюменская область Ишим
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