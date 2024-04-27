Один человек пострадал при атака дронов на белгородское село

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью пяти дронов-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Одним дроном атакован трактор на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва пострадал механизатор", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу. По его данным, мужчина получил осколочные ранения.

Еще одним дроном-камикадзе был атакован двигавшийся зерновоз. Пострадавших нет. В результате взрыва повреждена цистерна зерновоза, отметил губернатор.

Двумя FPV-дронами атакованы двигавшиеся по трассе "КАМАЗ" и легковой автомобиль. Никто не пострадал, подчеркнул он.

Также в результате атаки FPV-дрона повреждения получили торговый объект и "ГАЗель", припаркованная рядом, добавил глава региона.